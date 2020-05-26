Шествие "Бессмертного полка онлайн" завершится до конца текущей недели

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В строю акции "Бессмертный полк онлайн" прошло более 2 миллионов участников ВОВ, и до конца недели трансляцию завершат. Об этом сообщает пресс-служба общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России".

Как отмечается, в ходе онлайн-шествия будет показано около 2,7 миллиона фото и записей об участниках ВОВ.

"За время онлайн-шествия почти 23,5 миллиона человек присоединилось к трансляции на сайте "Бессмертного полка России" www.polkrf.ru, международного "Бессмертного полка" www.polk.press, а также в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" и в онлайн-кинотеатре Okko", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что около 190 тысяч анкет ожидается для повторной модерации после внесения корректировок.

Как рассказала сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева, большинство заявок должны доработать сами авторы.

"Мы очень ждем и надеемся, что авторы оставшихся недоработанных анкет успеют изменить и отправить их на повторную проверку до завершения трансляции онлайн-шествия, чтобы все герои прошли в онлайн-строю", – приводятся в сообщении слова Цунаевой.

Ранее Цунаева рассказала о том, как прошла акция "Бессмертный полк" 9 Мая. По ее словам, в ней приняли участие около 3 миллионов человек. Фотографии, взятые из данных о родственниках, переживших Великую Отечественную войну, разместили на более чем 200 медиаэкранах Москвы.

Кроме того, трансляцию с фотографиями, присланными участниками акции, организовали онлайн-кинотеатр Okko и портал "Бессмертный полк России". Цунаева отметила, что акция будет транслироваться до того момента, пока не будет загружена последняя анкета.

Всероссийская акция "Бессмертный полк" впервые проходила в стране в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. На экранах на улицах города транслировали истории ветеранов, заранее загруженные на сайт участниками проекта. В онлайн-акции приняли участие около трех миллионов граждан.

Владимир Путин предложил провести шествие "Бессмертного полка" 26 июля. Также президент распорядился провести в этот же день традиционный военно-морской парад на главных базах военно-морского флота страны.

При этом глава государства допустил, что мероприятия могут вновь перенести, если соответствующие рекомендации дадут специалисты из-за эпидемиологической обстановки.

