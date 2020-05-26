Ген деменции повышает риск тяжелой формы COVID-19 – ученые

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Британские и американские ученые выяснили, что наличие дефектного гена, который связан с деменцией, увеличивает риск развития тяжелой формы коронавируса в 2 раза. Об этом рассказали представители Медицинской школы Эксетерского университета, передает РИА Новости.
Исследователи из Медицинских школ Эксетерского университета и Университета Коннектикута изучили данные из британского биобанка. В ходе наблюдений эксперты узнали, что есть высокий риск развития тяжелой формы коронавируса у европейцев, обладающих двумя дефектными копиями гена APOE. Данный ген отвечает за синтез белка аполипопротеина Е, играющего важную роль в обработке жиров в организме.
"Каждый 36-й человек европейского происхождения имеет две дефектные копии этого гена, и это, как известно, увеличивает риск болезни Альцгеймера до 14 раз, а также повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний", – говорится в выводе специалистов.
Отмечается, что авторы работы изучили данные 382 тысяч человек европейского происхождения. Оказалось, что у 9022, или 2,36%, наблюдались две дефектные копии гена APOE.
Ко всему прочему, у 721 человека с подтвержденным COVID-19 дефектный ген имели 5,13%. В дальнейшем ученые намерены разработать методику лечения.
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