Скончался первый министр энергетики России

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Российский политик Владимир Лопухин, который занимал пост министра энергетики России в 1992 году, скончался. У него ранее диагностировали коронавирус, сообщают "Дни.ру".

Лопухину было 68 лет. Информацию о смерти подтвердил в социальной сети Facebook его друг – писатель Денис Драгунский. "Сегодня от коронавирусной инфекции на 69-м году жизни скончался мой давний и верный друг Владимир Михайлович Лопухин, человек, которому я многим обязан в своей духовной и умственной биографии", – говорится в публикации автора.

23 мая у Лопухина был день рождения. Подробности смерти политика в настоящий момент не уточняются.

В России выявлено 362 342 случая COVID-19, вылечились 131 129 человек, скончались 3 807.