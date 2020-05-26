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Общество

14:21

Советовавшая рожать вместо учебы чиновница получила повышение

общество

Фото: dz.avo.ru

Советовавшая подумать сначала о рождении детей чиновница из Владимира стала временно исполняющей обязанности руководителя департамента здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации области.

"До замещения должности директора департамента здравоохранения Владимирской области исполнять обязанности главы ведомства с 26 мая будет Юлия Арсенина. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир Сипягин", – говорится в сообщении.

В прошлом году во время круглого стола в Доме молодежи Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам сначала родить ребенка, а уже потом получать образование.

Чиновница призвала менять установки и перестать считать, что дети могут помешать успешной карьере. Педагоги восприняли подобные высказывания неоднозначно.

Губернатор области позднее сообщил, что чиновница "выразила свое мнение как врач". Он подчеркнул, что для экономики страны высокий уровень профессиональной подготовки важен не меньше, чем высокий уровень рождаемости.

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