Еще 8 033 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За сутки в Москве от коронавируса вылечилось рекордное количество человек – 8 033 пациента. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Таким образом, общее число выздоровевших в столице составило 61 619.

"Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 61 тысячи 619. Мы надеемся, что эта позитивная динамика продолжится", – отметила вице-мэр.

Ракова напомнила, что после лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. Также поборовшим COVID-19 москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о новых правилах поведения из-за COVID-19. Глава ведомства Анна Попова отметила необходимость всеобщего взаимодействия в условиях пандемии.

Согласно последним данным, за прошедшие сутки в России подтвердили 8 946 новых случаев коронавируса. COVID-19 был зарегистрирован в 83 регионах страны.