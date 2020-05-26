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Общество

09:14

Еще 8 033 пациента вылечились от коронавируса в Москве

общество город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За сутки в Москве от коронавируса вылечилось рекордное количество человек – 8 033 пациента. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Таким образом, общее число выздоровевших в столице составило 61 619.

"Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 61 тысячи 619. Мы надеемся, что эта позитивная динамика продолжится", – отметила вице-мэр.

Ракова напомнила, что после лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. Также поборовшим COVID-19 москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о новых правилах поведения из-за COVID-19. Глава ведомства Анна Попова отметила необходимость всеобщего взаимодействия в условиях пандемии.

Согласно последним данным, за прошедшие сутки в России подтвердили 8 946 новых случаев коронавируса. COVID-19 был зарегистрирован в 83 регионах страны.

В России выявлено 353 427 случаев коронавируса в 85 регионах

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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