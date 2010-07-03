Переплывший Атлантику в бочке путешественник раскрыл секрет отличной формы

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Французский путешественник Жан-Жак Савен, пересекший Атлантический океан в бочке, раскрыл секрет отличной формы, сообщает РИА Новости.

По его словам, есть три золотых правила: нужно любить женщин, заниматься спортом и не обращать внимания на возраст. Также француз призывает заранее готовиться к своим путешествиям.

"Надо тщательно готовиться к своим проектам, они не делаются без подготовки. И потом не стоит придавать значение возрасту. Возраст – это просто цифры. Главное – это состояние ума. Конечно, однажды я остановлюсь, буду вести более спокойный образ жизни", – отметил он.

72-летний Савен отправился в плавание по Атлантическому океану в бочке без двигателя. Она управлялась за счет течения и ветра.

Свое путешествие он начал в декабре 2018 года, отправившись от маленького острова Эль Йерро, входящего в состав Канарских островов.

За 127 дней он добрался до вод Карибского моря. Сейчас в его планах вплавь пересечь пролив Ла-Манш.