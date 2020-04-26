Выход из режима ограничений в связи с коронавирусом будет поэтапным

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Выход из режима ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, будет поэтапным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Очевидно, что выход из этой ситуации будет поэтапный, это однозначно можно сказать. Но эту этапность еще предстоит разработать", – сообщил представитель Кремля на телеканале "Россия 1".

Ранее он рассказал, что Владимир Путин может выступить с новыми заявлениями по ситуации с COVID-19 на следующей неделе.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей. Он также распорядился подготовить рекомендации, касающиеся мер по сдерживанию коронавируса во время майских праздников. Глава Роспотребнадзора призвала в этот период оставаться дома.

За последние сутки в России выявили 6 361 случай коронавирусной инфекции COVID-19. Из общего количества 2 920 случаев контактных и без клинических проявлений. Нарастающим итогом по стране зарегистрировано 80 949 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, умерло 747 человек.