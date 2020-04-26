Больше 45% среди новых заболевших младше 45 лет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве подтвержден 2 971 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего в городе зафиксировано 42 480 случаев, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
41,5% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,5% – от 46 до 65 лет, 12% – от 66 до 79 лет, еще 6% – старше 80 лет. Дети – 4% из числа зараженных. Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.
За последние сутки в России выявили 6 361 случай коронавирусной инфекции COVID-19. Из общего количества 2 920 случаев контактных и без клинических проявлений. Нарастающим итогом по стране зарегистрировано 80 949 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, умерло 747 человек.
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить рекомендации, касающиеся мер по сдерживанию коронавируса во время майских праздников. Роспотребнадзор определит список регионов в зоне риска распространения COVID-19.
С 15 апреля в Москве и Московской области был введен пропускной режим. Проезд на личных автомобилях и в общественном транспорте разрешен только при наличии документа. С 22 апреля система проверки работает автоматически.
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