В Роспотребнадзоре рассказали о ходе проведения дополнительной иммунизации от кори

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 228 тысяч человек привили за первые две недели с начала проведения в РФ дополнительной вакцинации от кори. Из них около 10,5 тысячи – мигранты, сообщили RT в Роспотребнадзоре.

Такая цифра – примерно четверть от запланированного объема прививок. В ведомстве планировали привить около 947 тысяч человек.

Для дополнительной вакцинации была проведена определенная работа. В частности, у работодателей запросили число мигрантов, подлежащих прививкам.

Согласно приказу Роспотребнадзора, с 1 апреля по 1 октября (для мигрантов – по 31 декабря) проводится подчищающая иммунизация населения от кори.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. По данным Роспотребнадзора, в 2018 году уровень заболеваемости вырос в 3,5 раза.

Ранее в столичном общежитии для строителей было зафиксировано три случая заболевания корью. Среди заболевших гражданин Турции, уроженец Узбекистана и приезжий из Башкортостана.