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12:41

Полмиллиона человек проверят свои знания истории войны

общество

12:41

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Фото: Москва 24/Александр Авилов

В преддверии Дня Победы в десятках стран пройдет международная акция "Тест по истории Великой Отечественной войны", сообщает "Мир 24".

Ожидается, что 26 апреля свои знания по истории проверят более 500 тысяч человек. Всего в акции примут участие более 40 стран на всех континентах. Впервые к ней присоединятся страны Африки – Камерун, Гвинея, Алжир и Египет.

В тесте содержится 30 вопросов. Они касаются военных действий, жизни в тылу, культуры, искусства, техники, партизанских движений, а также подвигов пионеров-героев.

Акция пройдет в четвертый раз. Проверить свои знания при помощи теста сможет любой желающий.

9 мая в рамках проекта "Война: день за днем" откроется новая выставка, посвященная одной из самых значимых медалей времен ВОВ. Медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов" получили более 14 миллионов солдат и офицеров. Посетители увидят личные вещи красноармейцев, которые получили эту медаль, и сами медали. Кроме того, в День Победы в кинотеатре "Поклонка" бесплатно покажут военные фильмы.

общество

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