Полмиллиона человек проверят свои знания истории войны

В преддверии Дня Победы в десятках стран пройдет международная акция "Тест по истории Великой Отечественной войны", сообщает "Мир 24".
Ожидается, что 26 апреля свои знания по истории проверят более 500 тысяч человек. Всего в акции примут участие более 40 стран на всех континентах. Впервые к ней присоединятся страны Африки – Камерун, Гвинея, Алжир и Египет.
В тесте содержится 30 вопросов. Они касаются военных действий, жизни в тылу, культуры, искусства, техники, партизанских движений, а также подвигов пионеров-героев.
Акция пройдет в четвертый раз. Проверить свои знания при помощи теста сможет любой желающий.
9 мая в рамках проекта "Война: день за днем" откроется новая выставка, посвященная одной из самых значимых медалей времен ВОВ. Медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов" получили более 14 миллионов солдат и офицеров. Посетители увидят личные вещи красноармейцев, которые получили эту медаль, и сами медали. Кроме того, в День Победы в кинотеатре "Поклонка" бесплатно покажут военные фильмы.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.