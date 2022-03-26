Москвичам рассказали о погоде в субботу

Фото:Долматова Елена/Москва24

В субботу, 26 марта, москвичей ожидает облачная с прояснениями погода и до 9 градусов тепла. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Предстоящим днем столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При облачной погоде с прояснениями временами ожидается дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит от 7 до 9 градусов тепла, по области – от +4 до +9 градусов. Ветер западного направления 6–11 м/с, местами с порывами 13–18 м/с", – говорится в сообщении.

В середине дня атмосферное давление составит 732 мм ртутного столба.

Ранее синоптики предупредили о сильном ветре и мокром снеге 26 марта. Объявлен желтый уровень угрозы. По прогнозам, неблагоприятными условия будут сутки начиная с 11:00 26 марта. Автомобилистам рекомендуют снизить скорость и увеличивать дистанцию, не парковаться под деревьями. Пешеходам – обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.