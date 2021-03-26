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Общество

26 марта, 22:02

Телеканал Москва 24 расскажет всю правду о ЗОЖ

общество спорт

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Телеканал Москва 24 в субботу, 27 марта, в 16:30 покажет программу "Злобный ЗОЖ". В ней телезрителям раскроют секреты тренировок, правильного питания и диет.

Ведущие программы кардиолог Алексей Утин и ЗОЖ-блогер Урсула Ким помогут разобраться в том, какие рекомендации ЗОЖ-адептов действительно способны принести пользу организму, а какие могут навредить, поскольку являются продуктом маркетологов.

Специалисты, которые разбираются в механизме работы организма человека, оценят данное модное направление с профессиональной точки зрения.

Ранее стало известно, что порядка 5 процентов мужчин и 8,1 процента женщин в России поддерживают здоровый образ жизни. К показателям ЗОЖ относится ежедневное потребление овощей и фруктов, физическая активность, нормальное потребление соли, отсутствие курения, ограниченное употребление алкоголя.

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