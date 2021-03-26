В Госдуме считают возможным эксперимент по переводу женщин на удаленную работу

Фото: Depositphotos/racorn

Председатель объединения профсоюзов России "Соцпроф", член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов рассказал, что в Госдуме считают возможным провести эксперимент по переводу женщин на удаленный формат работы раз в неделю. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"У нас скоро пройдет Санкт-Петербургский международный форум труда. Там будут присутствовать и работодатели, и представители профсоюзов, и представители органов власти – как федеральной, так и региональной. И я думаю, что в рамках этого форума на одной из площадок мы обязательно обсудим, как это может выглядеть в экспериментальном режиме", – отметил депутат.

Он также уточнил, что основным условием эксперимента должно стать обоюдное желание и работника, и работодателя.

Кроме того, Вострецов не исключил возможность того, что нововведение сможет коснуться и мужчин. Однако, по его словам, все это требует тщательного обсуждения.

"Мы более широкую дискуссию проведем на форуме по труду", – добавил он.

Ранее уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева предложила разрешить женщинам работать по пятницам удаленно.

По ее словам, такая мера позволит немного сократить давление на представительниц прекрасного пола, которым приходится трудиться наравне с мужчинами, а также заниматься бытовыми обязанностями.