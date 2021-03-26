В Госдуме считают возможным эксперимент по переводу женщин на удаленную работу

Фото: Depositphotos/racorn
Председатель объединения профсоюзов России "Соцпроф", член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов рассказал, что в Госдуме считают возможным провести эксперимент по переводу женщин на удаленный формат работы раз в неделю. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"У нас скоро пройдет Санкт-Петербургский международный форум труда. Там будут присутствовать и работодатели, и представители профсоюзов, и представители органов власти – как федеральной, так и региональной. И я думаю, что в рамках этого форума на одной из площадок мы обязательно обсудим, как это может выглядеть в экспериментальном режиме", – отметил депутат.
Он также уточнил, что основным условием эксперимента должно стать обоюдное желание и работника, и работодателя.
Кроме того, Вострецов не исключил возможность того, что нововведение сможет коснуться и мужчин. Однако, по его словам, все это требует тщательного обсуждения.
"Мы более широкую дискуссию проведем на форуме по труду", – добавил он.
Ранее уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева предложила разрешить женщинам работать по пятницам удаленно.
По ее словам, такая мера позволит немного сократить давление на представительниц прекрасного пола, которым приходится трудиться наравне с мужчинами, а также заниматься бытовыми обязанностями.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: