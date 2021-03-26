Еще 1 551 пациент вылечился от коронавируса в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице выздоровел еще 1 551 пациент с коронавирусной инфекцией. Об этом рассказали в московском Оперштабе по ситуации с COVID-19.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 938 673. В Москве выявлено 1 813 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 759 человек", – говорится в сообщении.

Также известно, что за сутки в столице скончались 55 пациентов с ранее диагностированной пневмонией и выявленным COVID-19.

Ранее сообщалось, что антитела к COVID-19 есть почти у половины москвичей. Заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова отметила, что это довольно высокий показатель, который позволяет городу жить почти нормальной жизнью.

