Ученые назвали фактор преждевременной смерти у женщин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ученые из США заявили, что у женщин, у которых были выкидыши, на 19% выше риск преждевременной смерти. Об этом сообщается в научном журнале The BMJ.

Специалисты пришли к таким выводам, изучив данные медицинских наблюдений 100 тысяч жителей Соединенных Штатов с 1993 по 2017 год, а также сопоставив влияющие на здоровье факторы, такие как питание и образ жизни.

Наиболее подверженными повышенному риску оказались женщины, у которых было несколько выкидышей, а также те, у кого он происходил в начале репродуктивного периода. Ученые отметили необходимость дополнительных исследований, чтобы выявить, как выкидыш связан со здоровьем женщин, а также механизмами, которые лежат в основе таких отношений.

Ранее американские ученые из клиники Майо выяснили, что орехи могут улучшить здоровье сердца и снизить риск сердечных заболеваний. По данным исследований, орехи снижают уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и триглицеридов, способствующих образованию холестериновых бляшек в артериях.