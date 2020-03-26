Сенатор прокомментировала законопроект о наказании за нарушение карантина

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Татьяна Кусайко назвала оправданной мерой штрафы до 2 миллионов рублей и уголовную ответственность до 7 лет за нарушение карантина по коронавирусу.
"Эта норма нужна. Она не противоречит нормам Конституции. Здоровье – это неотчуждаемое благо. Закон будет принят. Но документ только внесен, он еще будет обсуждаться", – цитирует парламентария ИА "НСН".
Ранее глава правительства России Михаил Мишустин выразил сожаление, что некоторые люди демонстрируют легкомыслие в том, что касается безопасности окружающих и собственного здоровья. В связи с этим в Кодекс об административных правонарушениях внесут поправки.
Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина уже внесен в Госдуму. Предлагается установить наказание в виде штрафа от 500 тысяч до 1 миллиона рублей либо в виде лишения свободы на срок до трех лет.
За нарушение режима карантина, повлекшее по неосторожности смерть человека либо связанное с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей, для граждан предусмотрено наказание в виде штрафа от 1 до 2 миллионов рублей либо в виде лишения свободы до пяти лет.
Законопроект предполагает наказание до семи лет лишения свободы для граждан, которые не соблюдали санитарно-эпидемиологические правила, что повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц.
С 28 марта по 5 апреля в столице приостанавливают работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие предприятия общественного питания. То же касается объектов розничной торговли, продуктовые магазины и аптеки же будут открыты без ограничений.
Временно закрываются крупные парки, горожанам перестанут предоставлять услуги, которые требуют личного присутствия человека. Сергей Собянин призвал россиян из других регионов временно воздержаться от поездок в Москву и не подвергать себя риску.
В России коронавирусом COVID-19 заразились 840 человек. По данным ВОЗ, в мире заболело более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончалось.
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