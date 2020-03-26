Стилист рассказала, как ухаживать за собой в период самоизоляции

Фото: ТАСС/Dolores Ochoa/AP
Режиссер, художник по костюмам и стилист Екатерина Инберг рассказала Москве 24, как женщине ухаживать за собой в условиях самоизоляции. Она считает, что, несмотря на закрытие салонов, девушка должна следить за собой.
Инберг отметила, что очень важно пользоваться средствами личной гигиены. Она советует по утрам пользоваться кремами, делать легкий макияж: накрасить ресницы, воспользоваться блеском для губ. Обязательным пунктом, по мнению стилиста, являются духи, чтобы всегда хорошо пахнуть.
Отметила она и чистоту волос. Инберг предлагает использовать разнообразные маски для волос.
Стилист уверена, что свободного времени дома будет много, поэтому женщина может посветить его себе.
Также Инберг не рекомендовала ходить по дому в маске для лица, особенно если девушка живет с мужчиной. Она советует ухаживать за собой набрав ванну с пеной и солью. "Чтобы женские секреты все-таки оставались женскими секретами", – пояснила стилист.
"Все это нужно, чтобы радовать себя в первую очередь, чтобы, смотрясь в зеркало, вам было приятно, тогда вашему мужчине тоже будет приятно", – считает Инберг.
Она упомянула и одежду. По ее мнению, даже дома можно одеться уютно, комфортно и красиво, главное, чтобы вещи были чистыми.
Ранее фитнес-тренер, диетолог Надежда Сенькова рассказала о необходимости правильного питания и занятий спортом в домашних условиях. По мнению эксперта, небольшие, но регулярные физические упражнения, раздельное питание помогут не набрать вес, будучи на самоизоляции.
В Москве введут дополнительные меры, связанные с коронавирусом. Об этом сообщил Сергей Собянин на своем сайте. С субботы, 28 марта, должны временно перестать принимать клиентов парикмахерские и салоны красоты. До 5 апреля закроются рестораны, кафе, бары, столовые и другие подобные заведения.
Президент России подписал указ об объявлении нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля с сохранением заработной платы. Решение было принято в связи с необходимостью предотвращения угрозы быстрого распространения коронавируса в стране.
По последним данным ВОЗ, в мире заражено уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончалось.
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