Более 150 человек умерло за прошедшие сутки в Иране от коронавируса

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157 человек умерли в Иране от последствий заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, сообщает RT.

Число новых заразившихся коронавирусом в стране увеличилось на 2 389 человек, достигнув 29 406. Общее число жертв составляет 2 234 человека.

Ранее в Иране запретили поездки внутри страны из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

По последним данным ВОЗ, в мире заражено коронавирусом уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончалось. В России число инфицированных составляет 840 человек. Мэр Москвы заявил, что в столице пик еще не пройден.

С 30 марта по 3 апреля в столице приостанавливают свою работу рестораны, кафе, бары, столовые. Временно прекращается работа объектов розничной торговли. Продовольственные магазины и аптеки будут работать без ограничений.

На неделю закрываются для посещений парки. Верующих москвичей призвали воздержаться от посещения религиозных объектов. Прекращается предоставление гражданам услуг, требующих личного присутствия человека.