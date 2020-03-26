Центры госуслуг сообщили об изменениях в формате работы

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Городские центры госуслуг "Мои документы" временно будут работать в новом формате. С 26 марта и до особого распоряжения здесь будут предоставлять только те услуги, которые нельзя получить в электронном виде.
Согласно указу мэра Москвы от 25 марта, посещение центров будет доступно только по предварительной записи. Оба данных решения направлены на снижение риска распространения коронавирусной инфекции в столице.
Дистанционно, на данный момент, можно оформить полис ОМС, запросить расчет и перерасчет жилищно-коммунальных платежей, а также получить услуги Налоговой службы и Пенсионного фонда. Полный перечень находится на сайтах mos.ru и gosuslugi.ru.
По предварительной записи горожанам доступны те услуги, которые нельзя получить без личного присутствия гражданина. К ним, например, относятся оформление паспорта, водительского удостоверения, свидетельства о рождении ребенка.
В самих центрах "Мои документы" регулярно проводится дезинфекция, используются медицинские маски и перчатки для сотрудников. У работников также измеряют температуру. Проверку выполняют перед началом приема заявителей.
Все культурно-досуговые мероприятия в центрах госуслуг также отменены до особого распоряжения.
Задать вопрос или получить консультацию по получению государственной услуги можно, обратившись в Единую справочную службу Правительства Москвы по телефону +7 (495) 777-77-77.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о введении штрафов для тех, кто не соблюдает требования в связи с коронавирусом. К ним относятся постановления о закрытии и приостановлении работы определенных учреждений, а также режим самоизоляции.
В России число инфицированных составляет 840 человек. В ряде регионов, в том числе и в Москве, временно закрылись образовательные учреждения. С 28 марта студентов отправят на каникулы. В столице также запрещены массовые мероприятия.
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