Центры госуслуг сообщили об изменениях в формате работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Городские центры госуслуг "Мои документы" временно будут работать в новом формате. С 26 марта и до особого распоряжения здесь будут предоставлять только те услуги, которые нельзя получить в электронном виде.

Согласно указу мэра Москвы от 25 марта, посещение центров будет доступно только по предварительной записи. Оба данных решения направлены на снижение риска распространения коронавирусной инфекции в столице.

Дистанционно, на данный момент, можно оформить полис ОМС, запросить расчет и перерасчет жилищно-коммунальных платежей, а также получить услуги Налоговой службы и Пенсионного фонда. Полный перечень находится на сайтах mos.ru и gosuslugi.ru.

По предварительной записи горожанам доступны те услуги, которые нельзя получить без личного присутствия гражданина. К ним, например, относятся оформление паспорта, водительского удостоверения, свидетельства о рождении ребенка.

В самих центрах "Мои документы" регулярно проводится дезинфекция, используются медицинские маски и перчатки для сотрудников. У работников также измеряют температуру. Проверку выполняют перед началом приема заявителей.

Все культурно-досуговые мероприятия в центрах госуслуг также отменены до особого распоряжения.

Задать вопрос или получить консультацию по получению государственной услуги можно, обратившись в Единую справочную службу Правительства Москвы по телефону +7 (495) 777-77-77.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о введении штрафов для тех, кто не соблюдает требования в связи с коронавирусом. К ним относятся постановления о закрытии и приостановлении работы определенных учреждений, а также режим самоизоляции.

В России число инфицированных составляет 840 человек. В ряде регионов, в том числе и в Москве, временно закрылись образовательные учреждения. С 28 марта студентов отправят на каникулы. В столице также запрещены массовые мероприятия.

