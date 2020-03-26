В Госдуме предложили проводить заочное переосвидетельствование инвалидов

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Депутат Госдумы Михаил Терентьев предложил проводить заочное переосвидетельствование инвалидов в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) из-за коронавируса. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу депутата.
В пресс-службе пояснили, что в Госдуму обратилась мать ребенка-инвалида по вопросу работы бюро МСЭ при переходе на дистанционный режим. Она попросила проследить, чтобы в случае прохождения переосвидетельствования в данный период у инвалидов и их семей не возникло дополнительных проблем.
"Поэтому необходимо выработать решения о возможном продлении сроков переосвидетельствования инвалидов в системе МСЭ, о выработке дополнительных критериев для заочного прохождения переосвидетельствования и других мер", – заявили в пресс-службе.
Депутат отметил, что изменения в критерии нужно внести с учетом утвержденного правительством плана по борьбе с коронавирусом. Он добавил, что для маломобильных людей необходимо предусмотреть удобные варианты взаимодействия с государственными и муниципальными органами.
В России на фоне пандемии ввели ряд ограничительных мер. В ряде регионов, в том числе и в Москве, закрыты образовательные учреждения, учеба теперь проходит в дистанционном режиме, запрещены массовые мероприятия, а работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу из дома.
По последним данным ВОЗ, в мире заражено коронавирусом уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончалось. В России число инфицированных составляет 840 человек. Мэр Москвы заявил, что в столице пик еще не пройден.
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 470 тысяч человек
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