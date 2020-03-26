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Общество

09:30

Жительницу Челябинской области оштрафовали за фейк про коронавирус

общество

Фото: ГУ МВД РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Жительницу города Озерска Челябинской области оштрафовали на 30 тысяч рублей за размещение в соцсети недостоверной информации о заражении людей коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС.

"Тем самым она создала угрозу общественной безопасности", – говорится в заявлении пресс-службы регионального главка МВД. По данному инциденту полицейские составили административный протокол, после чего материалы проверки направили в суд.

Также в Озерске установили, что несовершеннолетняя жительница уговаривала администратора одного из популярных пабликов разместить ложное сообщение о смерти гражданина от коронавируса. Девочке вынесли официальное предупреждение об ответственности за несоблюдение законодательства.

В полиции напомнили, что за распространение в СМИ и интернете заведомо недостоверной информации предусмотрена административная ответственность. Родителей призвали внимательно относится к увлечениям своего ребенка в интернете и объяснить ему, что шутливые посты могут привести к негативным последствиям.

По последним данным ВОЗ, в мире заражено коронавирусом уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончалось. В Москве выявлено 410 случаев коронавируса, всего в России – 658.

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