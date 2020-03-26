В Минздраве приготовились к "взрывной" ситуации с COVID-19

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В России готовятся к "взрывному" развитию ситуации с коронавирусом. Об этом заявил Николай Малышев, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Почетного академикп Н .Ф. Гамалеи Минздрава.

В эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1" он рассказал, что сначала было "арифметическое добавление количества заболевших, а сейчас оно, по сути, геометрическое". В этой связи медики готовятся "взрыву по типу ядерной реакции".

Малышев подчеркнул, что за минувшие сутки коронавирусом в России заразились 163 человека – почти в три раза больше людей, чем днем ранее. Он указал, что "на всех территориях, в том числе и в Москве, сейчас готовятся новые стационары".

"И все это должно помочь. Дело в том, когда начинается это взрывное развитие, самое важное – не растеряться и оказывать помощь именно тем, кому это требуется", – сказал Малышев. Он указал, что уход потребуется "огромному количеству людей".

В Москве утвердили алгоритм лечения COVID-19 на дому

Ранее власти утвердили алгоритм лечения пациентов, у которых подтвержден положительный результат теста на коронавирус, в домашних условиях. Согласно документу, пациент остается дома, если его температура ниже 38,5 градуса Цельсия и если у него фиксируется свободное дыхание.

Департамент здравоохранения Москвы рекомендовал пить больше жидкости и использовать жаропонижающие. В качестве основного препарата назначен парацетамол. Кроме того, "лопинавир + ритонавир". Отмечается, что курс лечения будет считаться завершенным, если результаты двух тестирований на COVID-19 с разницей в двое суток, будут отрицательными.

В России ввели ряд ограничительных мер. В ряде регионов, включая Москву, отменены учебные занятия, запрещены массовые мероприятия, а работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу из дома.

В столице действует режим повышенной готовности. Сергей Собянин попросил граждан воздержаться от общения с пожилыми родственниками или знакомыми. Он призвал их соблюдать домашний режим: москвичи старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями являются уязвимой группой по COVID-19.

В Москве выявлено 410 случаев коронавируса, всего в России – 658 в России. Мэр Москвы заявил, что в столице пик еще не пройден.