Два первых случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Бурятии

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Два первых случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы в Бурятии, говорится на сайте правительства региона.

"Больные госпитализированы в республиканскую инфекционную больницу, их состояние удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Четыре случая заражения коронавирусом ранее подтвердились в Хабаровском крае, 14 в Якутии и два в Приморском крае.

Как подчеркнули в правительстве Бурятии, на данный момент проводится ряд противоэпидемических мер. В регионе введен режим повышенной готовности.

В России на фоне пандемии ввели ряд ограничительных мер. В ряде регионов, включая Москву, отменены учебные занятия, запрещены массовые мероприятия, а работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу из дома.

Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением зарплаты. Столичные власти обсуждают возможное закрытие центральных парков, ресторанов и кафе столицы.

В столице действует режим повышенной готовности. Сергей Собянин попросил граждан воздержаться от общения с пожилыми родственниками или знакомыми. Он призвал их соблюдать домашний режим: москвичи старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями являются уязвимой группой по COVID-19.