Выставка "Госзаказ" пройдет на ВДНХ

В Москве с 3 по 5 апреля на ВДНХ пройдет XV юбилейный Всероссийский форум-выставка "Госзаказ". В рамках форума пройдут деловые встречи, дискуссии, круглые столы и семинары. Об этом сообщил столичный департамент по конкурентной политике, передает Агентство "Москва".
"Важнейшей составляющей в работе по совершенствованию системы является цифровизация всех процессов. Важным инструментом для достижения этой цели стал московский портал поставщиков. Технологические решения портала отмечает профессиональное интернет-сообщество. По итогам прошлого года 9 регионов, ставших партнерами портала, удостоились наград премии Рунета за цифровизацию закупок", – сказал глава департамента Геннадий Дегтев.
Он добавил, что ознакомиться с опытом применения цифровых инструментов в сфере закупок можно на стенде столичного правительства в течение всех трех дней выставки "Госзаказ – За честные закупки"
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов добавил, что созданное цифровое пространство управления закупками обеспечивает автоматическое формирование документации по стандартизированным предметам закупок.
Система интегрирована с "Порталом поставщиков", который используют заказчики из 27 регионов России, помимо Москвы. Через этот ресурс предлагаются и реализуются более 141 тысячи компаний.
В первый день работы стенда будут обсуждать применение в регионах России опыта Москвы по цифровизации закупок через "Портал поставщиков". Также в ходе выставки запланированы подписания соглашений с правительствами Амурской области, Краснодарского края и Омска. Москва будет сотрудничать с этими регионами по закупкам товаров, работ и услуг.
4 апреля пройдет презентация проектов "Контракты жизненного цикла" и "Офсетные контракты", семинар "Единое цифровое пространство закупок города Москвы" и две встречи в формате круглого стола.
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