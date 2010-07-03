Водителей попросили подождать с заменой зимней резины

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Гидрометцентр просит москвичей повременить со сменой зимней резины. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Метеоролог отметил, что в ближайшие дни в столичном регионе сохранится неустойчивая погода, а в первых числах апреля и вовсе температура может опуститься до нулевой отметки. Он пояснил, что сцепление летней резины с дорожным покрытием может в разы снизиться из-за низких значений температуры воздуха.

Вильфанд уточнил, что к вопросу о смене зимней резины можно вернуться после выходных, которые ожидаются теплыми.

Между тем на рабочей неделе жителям столичного региона посоветовали подготовиться к резким переменам погоды. В частности, до наступления выходных возможны по-февральски холодные ночи.

Кроме того, в среду, 27 марта, похолодает на два–четыре градуса. В этот день температура в столице не поднимется выше плюс 1–3 градусов. Местами пройдет дождь или мокрый снег.