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15:22

Водителей попросили подождать с заменой зимней резины

общество погода авто

15:22

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Фото: ТАСС/Феоктистов Дмитрий

Гидрометцентр просит москвичей повременить со сменой зимней резины. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Метеоролог отметил, что в ближайшие дни в столичном регионе сохранится неустойчивая погода, а в первых числах апреля и вовсе температура может опуститься до нулевой отметки. Он пояснил, что сцепление летней резины с дорожным покрытием может в разы снизиться из-за низких значений температуры воздуха.

Вильфанд уточнил, что к вопросу о смене зимней резины можно вернуться после выходных, которые ожидаются теплыми.

Между тем на рабочей неделе жителям столичного региона посоветовали подготовиться к резким переменам погоды. В частности, до наступления выходных возможны по-февральски холодные ночи.

Кроме того, в среду, 27 марта, похолодает на два–четыре градуса. В этот день температура в столице не поднимется выше плюс 1–3 градусов. Местами пройдет дождь или мокрый снег.

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общество погода авто

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