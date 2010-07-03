Участниц "Московского долголетия" накрасят и научат латинским танцам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Женщин старшего возраста ждет преображение от профессиональных визажистов, парикмахеров и модельеров. Готовить к модному сезону участниц "Московского долголетия" начнут 29 марта на мероприятии "Территория красоты", сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

В программе ожидаются мастер-классы, а также лекции косметологов, диетологов и экспертов в области красоты. Открытые уроки, дефиле и выставки пройдут в режиме нон-стоп.

Для участниц устроят показы коллекций дизайнеров Натальи Гайдаржи, Светланы Кварты и Натальи Трофимовой. А в роли манекенщиц выступят ученицы "серебряного" возраста модельной школы "Королевская осанка". Они же расскажут всем желающим, как нужно ходить по подиуму.

Помимо этого, для гостей проведут открытые уроки по латинским танцам, гимнастике цигун, зумбе, суставной гимнастике и йоге. Любителей творчества заинтересуют мастер-классы, а ценителей изобразительного искусства – выставка картин участников "Московского долголетия". Начало мероприятия в 14:00.

Ранее участников проекта "Московское долголетие", стартовавшего в марте прошлого года, пригласили на языковые курсы. Двухчасовые занятия пройдут в Центре развития кадрового потенциала образования.

