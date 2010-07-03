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10:00

Определены регионы страны с самым высоким уровнем занятости населения

общество

10:00

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

В начале текущего года самый высокий уровень занятости населения от 15 до 72 лет отмечен в Чукотском автономном округе. По данным Росстата, там работают 77,2% жителей, передает RT.

Второе место занял ЯНАО с результатом 75,6%. Немного отстают Москва, Санкт-Петербург и Магаданская область, получившие по 74,6%, 73,7% и 73% соответственно.

Среди аутсайдеров оказались Тыва, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Дагестан и Курганская область. В перечисленных регионах работают от 49,4% до 55% населения.

При этом общероссийский показатель за ноябрь 2018 – январь 2019 года составил 65,2%.

Отмечается, что уровень занятости населения определяют по соотношению числа работающих людей к количеству всех граждан, живущих в регионе.

Ранее в Росстате рассказали, жители каких регионов могут быстро найти работу. Лидером вновь стал Чукотский автономный округ. Также неплохие шансы есть в Кировской области и Татарстане.

общество

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