В 2018 году москвичи получили более 100 миллионов социальных услуг

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Руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян доложил Сергею Собянину о выполнении государственной программы по социальной поддержке москвичей, которая является приоритетной для городского правительства.

По итогам минувшего года соцвыплаты, льготы и пособия получают более четырех миллионов москвичей, или каждый третий житель города. Кроме того, количество предоставленных адресных социальных услуг превысило 100 миллионов.

Проект "Московское долголетие", стартовавший 1 марта 2018 года, стал постоянно действующей программой. В городе открыли 9 657 групп по 14 направлениям. Качеством работы кружков довольны более 85 процентов участников. Особо популярны занятия по общефизической подготовке, фитнесу, танцам и английскому языку. Еще порядка 10 тысяч пенсионеров прошли обучение в "Серебряном университете".

В прошлом году записаться на занятия "Московского долголетия" стало проще. Теперь это можно сделать не только в ЦСО, но и в поликлиниках с МФЦ. В рамках программы москвичи могут посещать "Тренировки долголетия". Занятия в городских поликлиниках проводят сертифицированные медицинские специалисты.

Также властям удалось сохранить все социальные льготы для предпенсионеров. Вместе с тем выросло число многодетных семей. Сейчас в них воспитываются 361,1 тысячи детей.

Среди других важных итогов – решение судьбы московских сирот. 92,7 процента из них воспитываются в семьях, а у родителей, взявших на воспитание сирот, – порядка 19 тысяч детей.

Для реабилитации инвалидов в городе успешно применяются инновационные технологии, включая экзоскелеты, тренажер IQ Premiumgym, систему Saebo Glove, технологию MediTutоr и VR-лабораторию.

Помимо этого, столица возглавила рейтинг регионов с наименьшим уровнем безработицы. А средняя продолжительность жизни в Москве выросла до 78 лет, что считается показателем качественных изменений в социальной отрасли столицы.