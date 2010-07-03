В 2018 году москвичи получили более 100 миллионов социальных услуг

Руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян доложил Сергею Собянину о выполнении государственной программы по социальной поддержке москвичей, которая является приоритетной для городского правительства.
По итогам минувшего года соцвыплаты, льготы и пособия получают более четырех миллионов москвичей, или каждый третий житель города. Кроме того, количество предоставленных адресных социальных услуг превысило 100 миллионов.
Проект "Московское долголетие", стартовавший 1 марта 2018 года, стал постоянно действующей программой. В городе открыли 9 657 групп по 14 направлениям. Качеством работы кружков довольны более 85 процентов участников. Особо популярны занятия по общефизической подготовке, фитнесу, танцам и английскому языку. Еще порядка 10 тысяч пенсионеров прошли обучение в "Серебряном университете".
В прошлом году записаться на занятия "Московского долголетия" стало проще. Теперь это можно сделать не только в ЦСО, но и в поликлиниках с МФЦ. В рамках программы москвичи могут посещать "Тренировки долголетия". Занятия в городских поликлиниках проводят сертифицированные медицинские специалисты.
Также властям удалось сохранить все социальные льготы для предпенсионеров. Вместе с тем выросло число многодетных семей. Сейчас в них воспитываются 361,1 тысячи детей.
Среди других важных итогов – решение судьбы московских сирот. 92,7 процента из них воспитываются в семьях, а у родителей, взявших на воспитание сирот, – порядка 19 тысяч детей.
Для реабилитации инвалидов в городе успешно применяются инновационные технологии, включая экзоскелеты, тренажер IQ Premiumgym, систему Saebo Glove, технологию MediTutоr и VR-лабораторию.
Помимо этого, столица возглавила рейтинг регионов с наименьшим уровнем безработицы. А средняя продолжительность жизни в Москве выросла до 78 лет, что считается показателем качественных изменений в социальной отрасли столицы.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.