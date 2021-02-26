Умер главный редактор издательства "Молодая Гвардия" Андрей Петров

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Скончался главный редактор "Молодой Гвардии" Андрей Петров. Об этом сообщили в издательстве.

Уточняется, что главред ушел из жизни в возрасте 61 года после тяжелой болезни.

Петров родился 22 марта 1959 года в подмосковной Лобне, окончил исторический факультет Московского государственного педагогического института, затем работал учителем истории и обществоведения в московской средней школе № 874.

Работать в "Молодой Гвардии" он начал внештатно – отредактировал ряд важных книг. В 1996 году его назначили главным редактором.

Он был признан лучшим главным редактором года на всероссийском конкурсе "Человек книги", был удостоен многочисленных медалей и знаков отличия федеральных органов и общественных организаций. В 2007 году Петрову присвоили почетное звание "Заслуженный работник культуры Российской Федерации".