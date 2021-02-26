Космонавт Борисенко покинул отряд по состоянию здоровья

Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев
Космонавт Андрей Борисенко в возрасте 56 лет покинул отряд по состоянию здоровья, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК).
Там сообщили, что Борисенко прекратил трудовое соглашение с организацией по рекомендации Главной медицинской комиссии. Он продолжит работать в одном из ведущих предприятий космической отрасли, но от должности инструктора-космонавта-испытателя – начальника группы космонавтов отряда космонавтов будет освобожден.
Накануне экипаж МКС заделал трещину в российском модуле. Полноценным ремонтом первой трещины займутся на следующей неделе. Ее края засверлят во избежание увеличения.
Ранее российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков показал тренировку на МКС. На физические упражнения он тратит каждый день как минимум два часа.
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