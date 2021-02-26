Еще 2 423 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Столичные врачи вылечили за сутки 2 423 пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В столице выздоровели еще 2 423 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 893 871", – говорится в сообщении.
В штабе подчеркнули, что за день в столице выявили 1 336 новых случаев коронавируса, госпитализированы 788 человек. Скончались 44 человека с положительным тестом на коронавирус.
За последние сутки в России подтвердили 11 086 новых случаев коронавируса. 1 323 (11,9%) случая были выявлены без клинических проявлений. Всего в РФ зарегистрировано 4 223 186 случаев (+0,26%) коронавирусной инфекции.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия справляется с пандемией значительно лучше, чем большинство зарубежных стран. Также она назвала "невероятным результатом" создание в России сразу трех вакцин от COVID-19.
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