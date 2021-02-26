Более 2 тыс москвичей присоединились к проекту "Освой гаджет"

10:27
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Более 2 тысяч москвичей старшего возраста стали участниками проекта "Освой гаджет" с сентября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения.
"Начиная с сентября к участию присоединились уже более 2 тысяч человек. В рамках проекта "Освой гаджет" любой представитель старшего поколения может научиться пользоваться своим мобильным телефоном, планшетом или компьютером", – рассказали в департаменте.
В рамках проекта москвичи встречались с сотрудниками московских социальных центров, которые объясняли им базовые функции телефонов. С конца сентября прошлого года уроки проходили в онлайн-формате.
Для жителей столицы также регулярно выпускают обучающие видеоролики, затрагивая темы про социальные сети, разбирая полезные приложения и другие полезные функции. Всего к настоящему моменту доступно более 40 роликов.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в прошлом году в столице открыли три новых клубных пространства "Мой социальный центр". По ее словам, там уже провели более 8 тысяч мероприятий. Москвичи посетили центры более 100 тысяч раз.
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