Более 2 тыс москвичей присоединились к проекту "Освой гаджет"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 2 тысяч москвичей старшего возраста стали участниками проекта "Освой гаджет" с сентября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения.

"Начиная с сентября к участию присоединились уже более 2 тысяч человек. В рамках проекта "Освой гаджет" любой представитель старшего поколения может научиться пользоваться своим мобильным телефоном, планшетом или компьютером", – рассказали в департаменте.

В рамках проекта москвичи встречались с сотрудниками московских социальных центров, которые объясняли им базовые функции телефонов. С конца сентября прошлого года уроки проходили в онлайн-формате.

Для жителей столицы также регулярно выпускают обучающие видеоролики, затрагивая темы про социальные сети, разбирая полезные приложения и другие полезные функции. Всего к настоящему моменту доступно более 40 роликов.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в прошлом году в столице открыли три новых клубных пространства "Мой социальный центр". По ее словам, там уже провели более 8 тысяч мероприятий. Москвичи посетили центры более 100 тысяч раз.

