Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

26 февраля, 22:33

Посольство РФ прокомментировало огромный долг за въезд в центр Лондона

общество финансы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российское посольство в Великобритании прокомментировало информацию о том, что у дипломатов скопился большой долг по плате за въезд в центр Лондона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По некоторым данным, за последние 15 лет дипломаты из России задолжали более 5,7 миллиона фунтов, не оплатив около 50 тысяч штрафов.

Дипломаты охарактеризовали сбор за въезд в центр Лондона как налог, заявив, что в соответствии с Венской конвенцией они не обязаны платить британские налоги.

"Упомянутый сбор за въезд в центр британской столицы по своей природе является именно налогом. Такова единодушная позиция аккредитованных в Лондоне иностранных посольств", – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в списке "задолжавших" числятся 83 страны и Россия в этом списке оказалась на пятой строчке. Лидирующую строчку занимает дипмиссия США, за которой числится долг в размере 12 миллионов фунтов на период с 2003 по 2018 год.

Также в пятерку вошли работники посольств Японии, Нигерии и Индии. В общей сложности дипломаты всех стран нарушили правила въезда в центр британской столицы на 116,8 миллиона фунтов.

Посольство России вошло в топ должников по плате за въезд в центр Лондона

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика