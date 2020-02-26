Посольство РФ прокомментировало огромный долг за въезд в центр Лондона

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Российское посольство в Великобритании прокомментировало информацию о том, что у дипломатов скопился большой долг по плате за въезд в центр Лондона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По некоторым данным, за последние 15 лет дипломаты из России задолжали более 5,7 миллиона фунтов, не оплатив около 50 тысяч штрафов.

Дипломаты охарактеризовали сбор за въезд в центр Лондона как налог, заявив, что в соответствии с Венской конвенцией они не обязаны платить британские налоги.

"Упомянутый сбор за въезд в центр британской столицы по своей природе является именно налогом. Такова единодушная позиция аккредитованных в Лондоне иностранных посольств", – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в списке "задолжавших" числятся 83 страны и Россия в этом списке оказалась на пятой строчке. Лидирующую строчку занимает дипмиссия США, за которой числится долг в размере 12 миллионов фунтов на период с 2003 по 2018 год.

Также в пятерку вошли работники посольств Японии, Нигерии и Индии. В общей сложности дипломаты всех стран нарушили правила въезда в центр британской столицы на 116,8 миллиона фунтов.