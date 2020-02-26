Названы снижающие риск инсульта продукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Сипко

Международная группа кардиологов рассказала, что необходимо есть для снижения риска инсульта, передают "Дни.ру".

Эксперты в течение восьми лет наблюдали за рационом питания людей из разных стран мира. В результате ученые установили, что меньше всего подвержены риску возникновения инсульта люди, которые употребляют сыр, молоко, фрукты, клетчатку, йогурты и овощи.

В январе в России появился новый прибор, позволяющий людям заново научиться ходить после инсульта, травм позвоночника и при ДЦП.

В основе – воздействие особых токов, с помощью которых без боли в спинной мозг передаются сигналы необходимой силы через кожу. Устройство собираются использовать вместе с подвесной системой, способной удерживать человека в нужном для занятий положении.

Реабилитация после инсульта предполагает восстановление двигательных функций тела, утраченных из-за разрушения нейронов мозга. Сейчас ее проводят с помощью специальных экзоскелетов.

