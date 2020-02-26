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Общество

20:19

Власти Шри-Ланки продлили срок выдачи бесплатных виз для россиян

общество туризм

Фото: AP Photo/Eranga Jayawardena

Шри-Ланка продлила до 30 апреля срок действия бесплатной визы для граждан 48 стран, включая Россию. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что продление срока выдачи виз было связано с ростом числа туристов на Шри-Ланку. Граждане России по электронной или въездной визе могут находиться на Шри-Ланке не более месяца. В случае необходимости срок пребывания в стране можно продлить до 90 дней.

Из-за серии терактов в апреле прошлого года въездной поток на Шри-Ланку упал на 70 процентов. Для восстановления числа зарубежных гостей властям пришлось принимать ряд мер, включая и визовые послабления.

Эксперты назвали финансовые потери от предоставления бесплатной визы незначительными, учитывая чистый доход от отрасли в размере 4,4 миллиарда долларов.

В 2019 году на Шри-Ланку прибыло 86,5 тысячи туристов из России. Это на 34,2 процента больше, чем в 2018 году, и на 84 процента больше, чем в докризисный 2013-й.

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