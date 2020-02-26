Профессор эпидемиологии назвал ложным ажиотажный спрос на чеснок

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Заведующий кафедрой инфекционных болезней, доктор наук, профессор Владимир Никифоров прокомментировал увеличение цен на чеснок в России, которое аналитики связали с паническими настроениями населения на фоне эпидемии коронавируса COVID-2019. По мнению эксперта, такие заявления являются абсолютно необоснованными.

В разговоре с Москва 24 доктор наук сравнил профилактику заболеваний чесноком с танцем с бубнами, а также отметил, что данный продукт хорошо отпугивает вурдалаков. "Хорошая, конечно, легенда. Чеснок, как мне известно, отлично отпугивает вурдалаков. Если это объединить с осиновым колом, иметь пистолет с серебряными пулями, то можно спокойно ходить ночью на кладбище в пятницу, 13-го", – считает профессор эпидемиологии.

Никифоров назвал данные тенденции абсолютно ложными, отметив, что для профилактики больше подойдет медицинская маска, но надевать ее надо не здоровым людям, а больным. Профессор также уточнил несколько правил их применения.

"Неправда, что ее можно носить три часа, максимум 1,5, причем у нее есть нехороший эффект. На выдохе она создает излишнее положительное давление как препятствие к выдоху. Так, реснитчатый эпителий носоглотки как раз работает в направлении из организма. Он тормозит движение ненужных частиц, в том числе капелек слизи с вирусами, бактериями наружу. А так как маска прилегает ко рту, то возникает избыточное положительное давление на выдохе. Поэтому естественное очищение организма маской затрудняется. Тут и плюсы, и минусы, плюсов все-таки больше, но еще надо, сняв маску, прополоскать нос и рот физраствором", – рассказал эксперт.

Ранее Единая межведомственная информационная система (ЕМИСС) заявила о росте цен на чеснок до 212 рублей за килограмм по сравнению с 155 рублями за аналогичный период в прошлом году. Также, по статистике "Такском", средняя цена на чеснок в январе 2020 года составила 233 рубля за 1 килограмм и в сравнении с прошлым годом выросла на 34,3%.

В феврале продукт прибавил в стоимости еще 5,5% – в среднем до 246 рублей за кило. Аналитики связывают подобный ажиотаж на данный продукт с эпидемией коронавируса COVID-2019. По мнению специалистов, люди в целях профилактики стали массово скупать чеснок.