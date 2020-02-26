Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода установится в Москве и Подмосковье в среду, 26 февраля. Об этом сообщается на сайте "Метеоновости".

Столичный регион будет находиться во власти теплого атмосферного фронта, связанного с мощным североатлантическим циклоном. Также может пойти мокрый снег.

"Максимальная температура в столице составит 1-3 градуса тепла, по области до плюс 3 градусов. Атмосферное давление понизится до 733 миллиметра ртутного столба", – сообщается на сайте.

Кроме того, днем будет дуть южный ветер порывами до 10 метров в секунду. Относительная влажность воздуха составит порядка 80-85 процентов.

Специалисты предупреждают, что нынешняя погода плохо повлияет на людей с пониженным артериальным давлением, а также заболеваниями органов дыхания. У метеозависимых горожан может проявиться слабость, чувство нехватки воздуха, одышка.

У граждан, имеющих высокое внутричерепное давление, существует риск приступов мигрени. Кроме того, возможен дискомфорт в области живота.

Ранее стало известно, что уходящая зима в Москве станет самой теплой в истории. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.