Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Всероссийский день прав потребителей предложили отмечать 7 февраля. С такой инициативой выступил председатель общественного объединения потребителей России Алексей Корягин.

"Мы достаточно давно выдвинули идею проводить свой день прав потребителей 7 февраля. Хорошая идея на самом деле. Роспотребнадзор нам ее заблокировал, мотивируя тем, что 15 марта проходит Всемирный день прав потребителей. А почему бы нам не проводить всероссийский, национальный, патриотический день прав потребителей?" – приводит его слова Агентство "Москва".

По мнению Корягина, этот день стоит считать днем принятия федерального закона РФ "О защите прав потребителей".