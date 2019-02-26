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17:16

Всероссийский день прав потребителей предложили отмечать 7 февраля

общество

17:16

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Всероссийский день прав потребителей предложили отмечать 7 февраля. С такой инициативой выступил председатель общественного объединения потребителей России Алексей Корягин.

"Мы достаточно давно выдвинули идею проводить свой день прав потребителей 7 февраля. Хорошая идея на самом деле. Роспотребнадзор нам ее заблокировал, мотивируя тем, что 15 марта проходит Всемирный день прав потребителей. А почему бы нам не проводить всероссийский, национальный, патриотический день прав потребителей?" – приводит его слова Агентство "Москва".

По мнению Корягина, этот день стоит считать днем принятия федерального закона РФ "О защите прав потребителей".

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общество

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