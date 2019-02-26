Песков ответил на критику в адрес стажировки дочери в Европарламенте

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков описал стажировку своей дочери Елизаветы в Европарламенте как обычную студенческую практику, передает РИА Новости.
"Речь идет об обычной студентке и об обычной практике. Что-то другое я бы не хотел комментировать, это касается моей дочери, это не касается моих служебных обязанностей", – заявил представитель Кремля.
Елизавета Пескова стажируется в аппарате евродепутата от Франции Эмерика Шопрада. Ранее на этого обратили внимание другие представители Европарламента. А Сандра Калниете от Латвии и Петрас Аустревичюс от Литвы дали интервью базирующемуся в Брюсселе изданию EU Observer и французскому изданию France Soir.
Сам Шопрад счел нападки на него в связи со стажировкой Песковой русофобскими. Он отметил, что девушка работает в его аппарате с ноября и имеет на это полное право.
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