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11:46

В СИЗО могут разрешить заниматься спортом

общество спорт

11:46

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Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Российские сенаторы готовы рассмотреть предложение работников ФСИН, связанное с разрешением занятий спортом для тех, кто находится в СИЗО. Такое заявление сделал член верхней палаты парламента Эдуард Исаков на заседании комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, передает Агентство "Москва".

Речь идет о двух законопроектах, один из которых подразумевает перемещение творческих людей и спортсменов для участия в мероприятиях в другие исправительные учреждения. Второй документ касается возможности занятия физкультурой и спортом лицами, содержащимися в СИЗО. Занятия могут разрешить и во время прогулок.

Сенатор рассказал, что в середине февраля в ХМАО состоялся круглый стол "Внедрение всероссийского физкультурно-спортивного комплекса готов к труду и обороне" в исправительных учреждениях. Именно там представители ФСИН предложили свои законодательные инициативы.

"Договорились совместно поработать над этими законопроектами, а также подумать над объединением этих инициатив с проектом федерального закона о внедрении ГТО в исправительные учреждения", – пояснил Исаков.

Он добавил, что сенаторы разработали и готовят внести в Госдуму законопроект, расширяющий условия для получения осужденными к лишению свободы мер поощрения в случае успешной сдачи нормативов ГТО.

14 февраля команда арестованного за побои и хулиганство футболиста Павла Мамаева провела товарищеский матч между арестантами "Бутырки". Встреча закончилась со счетом 8:7. При этом спортсмен сыграл за обе команды. Александр Кокорин, который также содержится в СИЗО по обвинению в хулиганстве, не смог участвовать в игре из-за травмы колена.

общество спорт

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