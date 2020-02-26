Госдума посчитает "киберхамов"

Создание списка "киберхамов" позволит бороться с издевательствами одних пользователей над другими в российском интернете. Такую точку зрения в беседе с Агентством "Москва" высказал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Депутат считает, что Роскомнадзор должен определять по IP-адресам людей, которые оскорбляют интернет-пользователей и пишут непристойные вещи, и публиковать их данные в открытом доступе.
"Мы можем создать список киберхамов, кибербуллеров и туда публиковать, что это киберхам, на него не ссылаться, не обращать внимания, он себя ведет по-хамски. Ему самому перестанет быть хорошо, это бы был определенного рода бойкот", – указал депутат.
Ранее Чернышов выступил с инициативой создания в российских школах классов эмоциональной разгрузки для учеников и учителей. По его мнению, данная мера позволит нормализовать психологический климат в учебных заведения и уменьшить риски насилия и буллинга в учебных заведениях.
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