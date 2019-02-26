Теплая, но пасмурная погода ждет москвичей во вторник

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Оттепель, пришедшая в столицу в выходные, продолжится до вторника. Дневные и ночные температуры останутся выше климатической нормы на фоне низкого атмосферного давления. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Во вторник, 26 февраля, москвичей ждет теплая, но пасмурная погода с небольшими осадками, местами возможна гололедица. Температура воздуха в городе составит от нуля до плюс двух градусов.

Однако метеорологи предупреждают, в столице будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Его порывы 26 февраля составят до 15 метров в секунду.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, после оттепели в Москву к первым мартовским выходным придут февральские морозы. В ночь на среду прогнозируется -7...-9 градусов, а днем ожидается мороз от -3 до -8 градусов. Также возможны осадки в виде снега.

В четверг и пятницу будет облачно, небольшие осадки. Ночью похолодеет до -3… -8 градусов, днем опять потеплеет до 0… +4 градусов. Ветер ослабеет. Давление к концу недели упадет до 735 миллиметров ртутного столба, что на 10 миллиметров ниже нормы. Метеочувствительным людям нужно позаботиться о своем здоровье и избегать перенапряжения.

По словам метеорологов, климатическая весна в столице наступит после 27 марта, когда можно ожидать стойкого перехода среднесуточной температуры через ноль.