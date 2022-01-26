МВД предложило законодательно закрепить четыре вида убежища в России

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МВД выступило за закрепление на законодательном уровне четырех видов убежища на территории РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на текст законопроекта.

Документ подразумевает закрепление статусов беженца, временного и политического убежища, а также временной защиты.

"Статус беженца в РФ предоставляется находящимся на территории РФ иностранным гражданам, которые в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений не могут пользоваться защитой страны своей гражданской принадлежности или не желают пользоваться такой защитой вследствие таких опасений, или, не имея определенного гражданства, не могут или не желают вернуться в страну своего прежнего обычного местожительства вследствие таких опасений", – утверждается в проекте закона.

Как сказано в документе, статус беженца должен предоставляться на срок сохранения обстоятельств, которые стали основаниями для его предоставления. Статус можно будет продлить в случае прохождения переучета в законном порядке.

Временное убежище станет доступно иностранным гражданам из гуманных соображений, в частности, когда человеку при возвращении в государство угрожают пытки или другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения или наказания. Такой вид убежища планируется предоставлять на год с возможностью продления не более двух раз подряд.

Помимо прочего, срок временного убежища могут продлить при получении российского гражданства, но не более чем на пять лет.

"Политическое убежище предоставляется иностранному гражданину, ищущему защиту от преследования или реальной угрозы стать жертвой преследования в стране своей гражданской принадлежности (прежнего обычного местожительства) за общественно-политическую деятельность и убеждения, не противоречащие Конституции РФ, нормам и принципам международного права", – сказано в законопроекте.

В свою очередь, временную защиту планируется предоставлять в случае массового прибытия иностранных граждан в Россию.

Ранее в МВД предложили упростить пребывание иностранных студентов в РФ, создав для них особый правовой режим.

В частности, предложено разрешить таким студентам временное проживание на территории страны с целью получить образование. Таким образом, иностранцам не придется сниматься с учета при выезде из России во время обучения, например, на каникулы.