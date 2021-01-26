Комика Шаляпина похоронят на Троекуровском кладбище

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С актером и стендап-комиком Александром Шаляпиным простятся в столице в четверг, 28 января. Гражданская панихида состоится на Троекуровском кладбище, сообщил друг покойного артиста Михаил Климов в Instagram.

"Прощание с Александром Шаляпиным пройдет на Троекуровском кладбище в прощальном зале", – говорится в сторис Климова. Начнется церемония в 12:00.

Шаляпин скончался 25 января на 42-м году жизни. Его тело было найдено в столичной квартире на Хорошёвском шоссе. Супруга артиста Александра Шаляпина сообщала, что, войдя в помещение, обнаружила следы крови и позвонила своему другу, поскольку побоялась зайти одна. Однако было уже поздно, и помочь артисту не представлялось возможным: смерть Шаляпина наступила за 10–12 часов до приезда жены.

Ранее знакомые раскрыли подробности смерти стендап-комика Александра Шаляпина. Сосед Шаляпина рассказал, что услышал громкий женский крик, а также подтвердил, что Шаляпин выпивал.