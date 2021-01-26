Роспотребнадзор оценил ситуацию с гриппом и ОРВИ в Москве

Фото: ТАСС/URA.RU/Ахметов Вадим

В Москве наблюдается спокойная ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ, показатели ниже эпидемиологического порога на 50,9%. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

"Эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в Москве на четвертой неделе 2021 года (с 18 по 24 января) спокойная, соответствует сезону года", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что уровень заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей снизился на 16,1%.

"Показатели заболеваемости по сравнению с эпидемическими пороговыми уровнями ниже среди всех возрастных групп населения: среди совокупного населения – на 50,9%, среди детей 0–2 года – на 86,0%, среди детей 3–6 лет – на 85,3%, среди детей 7–14 лет – на 80,8%, среди взрослого населения – ниже на 8,3%", – рассказали специалисты.

Ранее в "Векторе" сообщили о разработке прототипа вакцины от коронавируса и гриппа. Директор центра Ринат Максютов отметил, что препарат показал свою эффективность на животных.