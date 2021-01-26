Госдума отказалась повышать возраст для покупки оружия до 21 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Депутаты Госдумы отклонили законопроект, предлагающий повысить до 21 года возраст покупки гражданского огнестрельного оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента членами комитета Совфеда по обороне и безопасности в 2018 году. Согласно документу, у некоторых категорий граждан остается право покупать оружие до 21 года.

В Госдуме напомнили, что действующая норма позволяет снижать возрастной ценз для покупки оружия до 16 лет. Однако новый законопроект повышает этот ценз до 18 лет, что может негативно отразиться на условиях жизни и ведения хозяйства граждан, проживающих на Крайнем Севере.

Также отмечается, что принятие законопроекта ограничит трудовые права россиян в возрасте от 18 до 21 года, так как они не смогут выполнять работы, предполагающие ношение и использование оружия. Норма также ограничивает возможности занятий стрелковым спортом.

Повысить возраст для покупки оружия до 21 года предложила Росгвардия.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов ранее предложил пожизненно лишать права на приобретение и владение оружием граждан, дважды за год принявших участие в несанкционированных акциях и массовых беспорядках.

Политолог напомнил, что сейчас граждане, два раза привлеченные к административной ответственности по статье "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" КоАП или совершившие преступление по статье "Массовые беспорядки" УК, на какое-то время теряют право на приобретение оружия.