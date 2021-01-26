Дорн и Гудков стали ведущими "Орла и решки"

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Шоумен Александр Гудков и музыкант Иван Дорн станут ведущими юбилейного сезона шоу "Орел и решка", сообщает "Газета.ру".

Впервые программу будут вести двое мужчин. Как признался Иван Дорн, однажды он не прошел кастинг на ведущего в этой программе и с тех пор участие в передаче стало его мечтой.

Премьера нового сезона намечена на 15 февраля. В этом году шоу празднует свое 10-летие.

Ранее сообщалось, что Анастасию Ивлееву укусила муха цеце. Инцидент произошел на съемках программы "Орел и решка" в Африке. У девушки началась сыпь. При этом гид, сопровождавший съемочную группу, заявил, что укус данного вида не опасен для человека.

