Дорн и Гудков стали ведущими "Орла и решки"

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Шоумен Александр Гудков и музыкант Иван Дорн станут ведущими юбилейного сезона шоу "Орел и решка", сообщает "Газета.ру".
Впервые программу будут вести двое мужчин. Как признался Иван Дорн, однажды он не прошел кастинг на ведущего в этой программе и с тех пор участие в передаче стало его мечтой.
Премьера нового сезона намечена на 15 февраля. В этом году шоу празднует свое 10-летие.
Ранее сообщалось, что Анастасию Ивлееву укусила муха цеце. Инцидент произошел на съемках программы "Орел и решка" в Африке. У девушки началась сыпь. При этом гид, сопровождавший съемочную группу, заявил, что укус данного вида не опасен для человека.
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