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Общество

11:48

Московские врачи вылечили от коронавируса еще 5 572 человека

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 5 572 пациента, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

"В Москве за сутки выявлено 2 317 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, госпитализированы 1 187 человек", – говорится в сообщении.

В Оперштабе добавили, что за прошедшие 24 часа скончались 70 пациентов с коронавирусом.

В России за последние сутки выявили 18 241 новый случай коронавирусной инфекции. Без клинических проявлений заболевание было подтверждено у 1 933 пациентов.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова оценила возможность появления "ковидных паспортов". По ее словам, их невозможно согласовать для всех стран из-за слишком большого числа нюансов. Голикова подчеркнула, что при рассмотрении данного вопроса необходимо опираться на ВОЗ.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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