Жителей Подмосковья предупредили о сильном ветре до вечера вторника

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Во вторник, 26 января, в Московской области до 18:00 ожидается сильный ветер. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по столичному региону.

"В период с 9:00 до 18:00 ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Ранее в Гидрометцентре объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы и порывистого ветра. Предупреждение действует до 29 января.

По прогнозам синоптиков, днем во вторник столбики термометров в столичном регионе будут показывать около 0... +2 градусов, по области – около +3 градусов.