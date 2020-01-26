Центры госуслуг подготовили лекции и мастер-классы для москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В центрах госуслуг "Мои документы" состоится ряд лекций и мастер-классов для жителей столицы. Об этом информирует портал мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что занятия стартуют 27 января. В рамках мероприятий эксперты расскажут посетителям о ведении успешных переговоров, создании бизнес-планов, а также научат делать сувениры своими руками. Так, мастер-класс по изготовлению украшений из глины запланирован в центре госуслуг в Преображенском районе.
Для предпринимателей офисы "Мои документы" подготовили семинар "Бизнес-планирование: путь предпринимателя шаг за шагом". Там объяснят, как необходимо оформлять бизнес-план для открытия своего дела. Также будет рассказано о рыночной обстановке и выборе потенциального клиента. Лекция состоится в офисе в ЮЗАО.
Помимо этого горожанам расскажут о том, как избегать конфликтов на семинаре "Эффективная коммуникация. Читаем собеседника с первого взгляда". Мероприятие пройдет во флагманском офисе ЦАО. В рамках занятия будут подробно разобраны семь типов собеседников.
Также центры госуслуг подготовили программу для детей. В частности, для них пройдет мастер-класс по изготовлению закладок. Помимо этого детки смогут принять участие в игре "Доскажи словечко". Проведение мероприятий запланировано в центре "Мои документы" в районе Матушкино в Зеленограде.
Ранее посвященная искусству военного времени экспозиция открылась в центрах госуслуг Москвы. На экспозиции москвичи и гости города смогут увидеть редкие сборники стихотворений, программки спектакля "Враги" по пьесе Максима Горького, нотные записи музыкальных номеров, которые были созданы в годы Великой Отечественной войны, и многое другое.
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